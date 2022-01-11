За кулисами «Ледникового периода»: Навка в мерцающих брюках палаццо и Загитова в мини-платье цвета электрик прильнули к Киркорову

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в своем микроблоге поделилась свежим фотоотчетом с проекта.

Татьяна Навка поблагодарила всех своих коллег-спортсменов, а также хореографа Илью Авербуха за яркий и фееричный сезон проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Свой свежий пост в Instagram олимпийская чемпионка сопроводила закулисными фото.

На одном из таких снимков жена Дмитрия Пескова в элегантном костюме с мерцающим «золотым» жакетом и брюками палаццо приобняла поп-короля сцены Филиппа Киркорова.

К парочке присоединилась и соведущая Алексея Ягудина в проекте «Ледниковый период» Алина Загитова. Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане также прильнула к бывшему мужу Пугачевой, выразив свою симпатию.

Спортсменка позировала в искрящемся мини-платье цвета электрик с сияющими пайетками. Ну а Филипп Бедросович, судя по довольной улыбке, был совсем не прочь позировать с такими красотками-фигуристками.

Также Татьяна Навка выразила свою обеспокоенность из-за вторичной госпитализации Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР пока находится под наблюдением врачей. Ранее ее доставили в больницу на фоне высокого давления.

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