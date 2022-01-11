Как приготовить свиную шею с айвой и розмарином
Видео
Не только актер: чем еще знаменит Константин Хабенский
Видео

«Очень грустно, здоровья и сил! Мы с вами»: Навка обеспокоена состоянием вторично попавшей в больницу Тарасовой

Заслуженный тренер СССР пока остается под наблюдением врачей.

«Очень грустно, здоровья и сил! Мы с вами»: Навка обеспокоена состоянием вторично попавшей в больницу Тарасовой
Татьяна Навка и Татьяна Тарасова с Ириной Слуцкой, Давидом Манукяном и Дмитрием Маликовым. Фото: Globallookpress.com

Еще в середине декабря стало известно, что 74-летняя Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована. Позже журналисты узнали, почему заслуженному тренеру СССР потребовалась помощь врачей.

Находиться дома на амбулаторном лечении она не могла. В больницу Татьяну Анатольевну доставили из-за слишком высокого давления. В связи с плохим самочувствием Тарасова пропустила последние выпуски шоу «Ледниковый период» на Первом канале — к полному огорчению многих телезрителей.

Позже Татьяна Анатольевна пошла на поправку и медики отпустили ее домой. Вот только не успела Тарасова отойти от первой госпитализации, как снова оказалась в больнице под наблюдением врачей.

Одной из первых случившееся прокомментировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Фигуристка искренне обеспокоена состоянием Татьяны Анатольевны. Спортсменка желает тренеру скорейшего выздоровления.

Татьяна Тарасова угодила в больницу
Татьяна Навка обеспокоена самочувствием Татьяны Тарасовой. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

«Команда „Ледникового периода“ уже столько лет создает невероятные шедевры на льду в эфире Первого канала. Радуют зрителей своим потрясающим творчеством и не перестают нас удивлять!!

Татьяна Анатольевна, скорейшего вам выздоровления! Очень вас не хватало в финале, очень грустно, что так получилось!! Я, вся команда „Ледникового периода“, уверена, что и все зрители присоединятся, желаем вам здоровья и сил! Мы все с вами!!» — отметила фигуристка, обращаясь к Тарасовой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Новости googleТатьяна НавкаТатьяна Тарасовашоу «Ледниковый период»