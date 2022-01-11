«Мое тело — инструмент»: Алферова возмутилась, что актерам не предоставляют в самолетах бизнес-класс

По словам актрисы, ее надо перевозить на гастроли бережно.

Актриса Ирина Алферова выразила свое возмущение, что актерам при перелетах в самолетах не предоставляют бизнес-класс.

«Самолеты для меня вообще, как трамваи. Я страдаю только из-за кого, что актерам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно». Ирина Алферова

Как отметила Ирина Алферова, ее возмущает, что «толстые лысые дядьки» летят отдыхать в бизнес-классе с девицами, а она вынуждена ютиться в экономе. По ее словам, звание народной артистки дает только одно преимущество. Близким не придется искать и мучиться, где похоронить звезду, сообщает ru.hellomagazine.com.

Напомним, что Ирина Алферова – народная артистка России. В прошлом году ей исполнилось 70 лет.

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