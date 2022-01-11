«Если ему что-то не нравилось, он поправлял»: Алферова — о непростой работе со Светлаковым

Актриса Ирина Алферова рассказала о совместной работе с юмористом Сергеем Светлаковым в комедии «Старые шишки». Шоумен выступил продюсером и сценаристом проекта.

Как отметила актриса, она редко соглашается на предложения сняться в кино, но в данном случае ее очень привлек сценарий. По душе ей пришлись и партнеры по фильму, а также продюсер.

«Я благодарна Сергею Светлакову за то, как ответственно он подходил к работе. С восьми утра на площадке и каждый кадр — под его присмотром. Если ему что-то не нравилось, он поправлял». Ирина Алферова

Напомним, что Ирина Алферова – известная советская актриса. Ранее она отмечала, что снимается в последние годы крайне редко, потому что ей предлагают откровенно слабый материал, сообщает ru.hellomagazine.com.

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