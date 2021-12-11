«Будет порхать вокруг вас»: Алферова подсказала мужчинам, как добиться вдохновения от жены

47-летняя актриса Ксения Алферова поделилась мыслями о том, как любящие женщины могут вдохновлять своих мужчин на подвиги и новые свершения.

«И будет ваша женщина порхать вокруг вас, как бабочка, вдохновлять, согревать любовью и заботой, но вашей бабочке для этого волшебный нектар необходим, хоть иногда. Она питается объятиями крепкими, любящим взглядом и вашим вниманием. А чем больше в мире летающих женщин, наполненных любовью, тем выше концентрация добра и света!» — пишет Алферова в Instagram.

Правда, если мужчина скуп на эмоции, артистка посоветовала своим подписчицам не отчаиваться и «питаться» красотой, которую можно найти вокруг: новогодним снегом и видом детей, смеющихся в сугробах, например.

«Вы все это собираете в сердце, отдаете своим родным и близким, они начинают лучиться любовью, ее хватает даже на бегущих мимо прохожих, количество добра вокруг увеличивается, трусливое, лгущее зло корчится от злости и тает!» — обратилась Ксения к женщинам.

Актриса отметила, что ее слова похожи на утопию, но все это вполне реально для воплощения в жизнь.

Напомним, звезда театра и кино не меняет мужей, как перчатки. Уже много лет она состоит в браке с актером Егором Бероевым, воспитывает дочь Евдокию.

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