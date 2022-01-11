Отпевание в костеле Святой Марии Магдалины: как Париж прощался с братьями Богдановыми

В столице Франции Париже прошла церемония прощания с изуродовавшими себя пластикой братьями Богдановыми.

Отпевание проходило в костеле Святой Марии Магдалины. Это известный в мире памятник архитектуры. На траурное мероприятие пришли не только родственники братьев Богдановых, но и их многочисленные поклонники. Чуть позже братьев Богдановых похоронили на одном из кладбищ Парижа. Они будут покоиться рядом друг с другом.

Интересно, что многие поклонники братьев Богдановых не смогли сдержать слез, когда прощались со знаменитыми на весь мир близнецами. Власти Парижа взяли на особый контроль церемонию прощания. Все присутствующие были в масках, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что братья Богдановы – Григорий и Игорь – почти одновременно подхватили коронавирус. Врачи какое-то время боролись за жизнь телеведущих, но спасти их не удалось. Они ушли из жизни с разницей в несколько дней.

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