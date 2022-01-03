Умер брат-близнец самой известной жертвы пластической хирургии Григория Богданова

Игорь Богданов скончался через шесть дней после смерти близкого родственника.

Вслед за своим прославившимся пластическими операциями братом-близнецом ушел из жизни блогер Игорь Богданов.

Напомним, что шесть дней назад, 28 декабря в одной из больниц Франции умер герой интернет-мемов Григорий Богданов. Причина смерти 72-летней знаменитости не уточнялась.

«В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов умер в понедельник, 3 января 2022 года», — передает AFP заявление родных второго брата-близнеца.

Отметим, что братья прославились в 70-80-х годах прошлого столетия. Игорь и Григорий стали вести популярные программы о научной фантастике. Поклонники братьев восхищались красивой внешностью телеведущих. Однако уже в 90-е братьев невозможно было узнать.

Богдановы с каждым новым эфиром увеличивали количество имплантов и инъекций ботокса в своих лицах. При этом знаменитости отрицали хирургическое вмешательство. При этом фанатов у Богдановых меньше не стало.

Братья стали более популярными как мемные-близнецы. Более того, про Игоря и Григория Богдановых придумали конспирологическую теорию, согласно которой они тайно правили Францией.

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