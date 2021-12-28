Умер Григорий Богданов – самая известная в мире жертва пластической хирургии

Один из двух братьев-близнецов Богдановых скончался во Франции.

Стало известно о смерти одного из двух братьев-близнецов Богдановых — Григория Богданова. Телеведущий скончался в возрасте 72-х лет, причина его смерти не уточняется.

Братья Григорий и Игорь Богдановы прославились на весь мир тем, что в погоне за молодостью и красотой сделали несколько неудачных пластических операций.

Григорий и Игорь Богданов — самые известные жертвы пластических хирургов.

В последние годы мужчины стали мемами, хотя в восьмидесятые были известными телеведущими и популяризаторами науки. После неудачной пластики Игорь и Григорий Богдановы стали выглядеть как герои хорроров.

Григорий и Игорь Богданов родились во Франции, но имеют русские корни. Их отец — художник Юрий Михайлович Остасенко-Богданов, родом из Ленинграда. Во время войны он был угнан в Германию на принудительные работы, оттуда бежал в Испанию, а затем — во Францию.

Игорь Богданов был трижды женат, а Григорий никогда не вступал в брак, хотя тоже не был обделен женским вниманием. В молодости братья были очень хороши собой.

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