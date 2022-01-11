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Стриптиз на пляже: Каменских спустила штаны на глазах у всех и показала трусики

И дня не проходит, чтобы поп-дива из Украины не выкинула что-то провокационное.

Стриптиз на пляже: Каменских спустила штаны на глазах у всех и показала трусики
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских решила устроить себе шикарный отдых по ту сторону Атлантики. Сначала красотка зажигала на пляже Майами, а теперь уже блистает на курорте в Мексике.

Своим отпускным настроением красотка делится в Сети. Жаркое солнце, теплое море и отличная компания располагают к тому, чтобы танцевать, хулиганить и провоцировать. Что и делает Каменских. Помимо ярких снимков в бикини звезда использует «запрещенные приемчики».

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Например, на новом фото она показала, как раздевается. Спустив штаны, звезда явила всем свои купальные трусики, которые предпочитает натягивать очень высоко, чуть ли не до треска. Кадр повеселил онлайн-публику и потешил ее воображение.

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