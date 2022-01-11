Стриптиз на пляже: Каменских спустила штаны на глазах у всех и показала трусики

И дня не проходит, чтобы поп-дива из Украины не выкинула что-то провокационное.

Настя Каменских решила устроить себе шикарный отдых по ту сторону Атлантики. Сначала красотка зажигала на пляже Майами, а теперь уже блистает на курорте в Мексике.

Своим отпускным настроением красотка делится в Сети. Жаркое солнце, теплое море и отличная компания располагают к тому, чтобы танцевать, хулиганить и провоцировать. Что и делает Каменских. Помимо ярких снимков в бикини звезда использует «запрещенные приемчики».

Например, на новом фото она показала, как раздевается. Спустив штаны, звезда явила всем свои купальные трусики, которые предпочитает натягивать очень высоко, чуть ли не до треска. Кадр повеселил онлайн-публику и потешил ее воображение.

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