Праздники не прошли бесследно: Каменских на пляже Майами блеснула грузными бедрами в желтом бикини

Для многих людей испытание застольями и вечеринками не прошло бесследно – теперь они думают над тем, как бы вернуться в доновогоднюю форму. У звезд проблема аналогичная – лишние объемы стали неприятным побочным эффектом после праздников.

Вот и Настя Каменских, судя по всему, оказалась в стане «пострадавших». Звезда прилетела в Майами на каникулы и появилась в бикини на пляже, блеснув грузными бедрами.

Заметно поправившаяся в нижней части туловища красотка, кажется, ничуть не смущена. Да и, в конце концов, когда же расслабляться, если не сейчас.

Но то, что Каменских быстро вернется в форму, не вызывает сомнений. Склонная к полноте певица уже не раз доказала, что может взять себя в руки и прийти к желаемым результатам. Стоит только захотеть.

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