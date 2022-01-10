Праздники не прошли бесследно: Каменских на пляже Майами блеснула грузными бедрами в желтом бикини

Для многих людей испытание застольями и вечеринками не прошло бесследно – теперь они думают над тем, как бы вернуться в доновогоднюю форму. У звезд проблема аналогичная – лишние объемы стали неприятным побочным эффектом после праздников.
Вот и Настя Каменских, судя по всему, оказалась в стане «пострадавших». Звезда прилетела в Майами на каникулы и появилась в бикини на пляже, блеснув грузными бедрами.
Заметно поправившаяся в нижней части туловища красотка, кажется, ничуть не смущена. Да и, в конце концов, когда же расслабляться, если не сейчас.
Но то, что Каменских быстро вернется в форму, не вызывает сомнений. Склонная к полноте певица уже не раз доказала, что может взять себя в руки и прийти к желаемым результатам. Стоит только захотеть.
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