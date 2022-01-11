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Хоть сейчас на ковер: Каролина Севастьянова раскинулась в вертикальном шпагате, демонстрируя безупречную форму

Гимнастка десять лет назад ушла из спорта, но по-прежнему способна на многое.

Хоть сейчас на ковер: Каролина Севастьянова раскинулась в вертикальном шпагате, демонстрируя безупречную форму
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова Новый год праздновала на острове миллионеров Сен-Бартелеми. Но завершились праздники – закончился и отдых на Карибах. Правда, судя по контенту, красавица не спешит прощаться с летом, а просто сменила дислокацию, перелетев с одного курорта на другой.

В своем Instagram Севастьянова показала кадры с нового места отдыха. Первым делом она запостила себя в интерьерах гостиничного номера. Каролина раскинулась в вертикальном шпагате, демонстрируя безупречный оверсплит с ногой за головой – несмотря на давний уход из спорта, она по-прежнему в безупречной форме.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Напомним, Севастьянова в 2012 году в командном многоборье выиграла Олимпиаду в Лондоне. После триумфа на главных состязаниях планеты красотка завершила карьеру.

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