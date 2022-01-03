Эти ноги выиграли Олимпиаду: Каролина Севастьянова в миниатюрном платье изящно сверкнула достоинствами фигуры

Гимнастка с бесконечно длинными ногами выбрала блестящий наряд с бахромой.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова завершила карьеру вскоре после Игр-2012, но ее нынешней форме позавидует любая спортсменка. Она по-прежнему гибка, стройна, а бесконечно длинные ноги будоражат поклонников из года в год.

Вот и в новогоднюю ночь Севастьянова не стала прятать свои достоинства фигуры и представила их во всей красе. Она выбрала миниатюрное платье бюстье с бахромой, которое показала подписчикам в микроблоге.

Для более эффектной демонстрации своего наряда красотка изящно приподняла и согнула длинную загорелую ногу, хвастаясь прелестями фигуры.

Напомним, что Новый год Севастьянова праздновала на Карибах. Ее отпуск продлится все январские каникулы.

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