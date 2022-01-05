Каролина Севастьянова в кожаном супермини щегольнула загорелыми ногами на острове миллионеров

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает свой роскошный отдых на Карибах. Она выбрала для встречи Нового года и незабываемых каникул остров Сен-Бартелеми, который давно носит статус острова миллионеров.
Отпуск Севастьяновой состоит из размеренного отдыха на белоснежном песчаном пляже, а по вечерам выходов в свет в компании подруги – здесь компанию гимнастке составила внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Для очередной вечеринки Севастьянова выбрала суперкороткую кожаную юбку, которая подчеркнула и без того бесконечно длинные ноги гимнастки, а верх надела шелковый белый – вновь подвязала рубашку под грудью, щегольнув загорелой талией.
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