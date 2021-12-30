«Впервые перевернулся на животик»: Арзамасова запечатлела сына Авербуха в пеленке со слониками

Лиза Арзамасова знакома публике, так как с юных лет снимается в кино. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Папины дочки». Примечательно, что в ее копилке также десятки работ в фильмах.

Она всегда была скрытой, но год назад стало известно, что у актрисы роман с Ильей Авербухом. Вскоре они решили пожениться. В этом году у влюбленных появился сын, который получил имя Лев.

Если первое время Арзамасова привыкла к новому статусу мамы, то потом она вернулась в театр и стала чаще сопровождать мужа на мероприятиях. Недавно влюбленные даже выступили вместе на льду. А вот предновогодний день пара провела дома. Актриса поделилась редким фото с подрастающим сыном. В кадре мальчик смотрит в камеру, укутанный в пеленку со слониками.

«Получается так: на фоне всех огромных событий года самым грандиозным был момент, когда Лев Ильич впервые перевернулся со спины на животик, прихватив одной рукой пеленку со слониками, завернувшись в нее, и уставился на нас восторженным взглядом: „Во! Чего я теперь умею“! Ну и что может быть круче? Доброго всем завтра дня! Волшебной новогодней ночи! Яркого Нового года!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились крохотным наследником фигуриста. Многие посчитали, что он растет копией мамы. «Ну до чего же милый малыш!», «Сыночек такой хорошенький!», «Пусть эти восхитительно-счастливые взгляды глаз и улыбка принесут много яркого и светлого в наши жизни!», «Это же маленький Ангелочек», «Ой, какое божество! Я в восторге!», «Какой красавчик у вас сынок», — прокомментировали пост подписчики.

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