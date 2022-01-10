«Есть что-то от вашего отца»: Мария Миронова похвасталась своими голубоглазыми сыновьями

Артистка Мария Миронова поделилась свежей фотографией своих сыновей в личном микроблоге. Поклонники знаменитости увидели схожесть между наследниками Мироновой и ее отцом.

Мария в домашней одежде держала на руках младшего сына Федора. А старший наследник Андрей нежно прильнул к родительнице.

Миронова без макияжа искренне улыбалась, находясь со своими детьми. А фолловеры умилялись при виде картины семейной идиллии.

«Все голубоглазые! В дедушку и прабабушку», «Удивительное дело: у обоих сыновей есть что-то во взгляде от вашего отца», «Такие все красивые в вашей семье!», «Мария, вы такая здесь домашняя и любящая, а дети замечательные», — восхитились братьями и их матерью поклонники семьи Мироновых.

Напомним, ранее Мария Миронова показала архивное фото своей бабушки. К слову, тезка актрисы пережила своего знаменитого сына Андрея Миронова. Артистка ушла из жизни в ноябре 1997 года. Ей было 86 лет.

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