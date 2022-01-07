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«Светлая память потрясающей актрисе и человеку»: Миронова показала, как выглядела ее бабушка

Мария Владимировна – мать знаменитого советского актера Андрея Миронова.

«Светлая память потрясающей актрисе и человеку»: Миронова показала, как выглядела ее бабушка
Мария Миронова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Миронова в Instagram опубликовала редкое фото своей бабушки – матери народного артиста РСФСР Андрея Миронова артистки эстрады Марии Мироновой-старшей.

Мария Миронова-старшая
Мария Миронова-старшая. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Как отметила Мария Миронова, ее бабушка – прекрасный человек. Прошло уже 111 лет со дня ее рождения. Она всегда была для Марии Мироновой номером один по жизни и на эстраде.

«Горжусь тобой очень! Номер один — это ты. И всегда была им для всей семьи — ориентиром. Все бойцовские качества, которые ты успела мне передать, ведут меня по жизни, спустя уже очень много лет! Светлая память потрясающей актрисе и человеку».

Мария Миронова

Напомним, что бабушка Марии Мироновой пережила своего сына, который ушел из жизни в 1987 году. Она умерла в ноябре 1997 года. На момент смерти ей было 86 лет.

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