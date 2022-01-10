«Мое американское счастье»: Оксана Ряска из «Дома-2» предстала на руках с маленьким сыном

Экс-участница реалити-шоу Оксана Ряска показала, каким был ее малыш через пару месяцев после появления на свет.

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска обрела личное счастье, покинув Россию.

В Америке, куда она уехала после участия в проекте, Оксана Ряска встретила любимого мужчину и стала мамой.

Оксана Ряска признается, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком.

«Мое американское счастье! Уехав сюда 3 года назад, я и поверить не могла, что встречу человека, который станет отцом нашему сыну! Теперь у нас сын, которому практически 6 месяцев, как же быстро летит время. Только родился, и был маленький сверточек, а сегодня уже учимся сидеть и кушаем еду. Время быстротечно. Не успею обернуться, как сын пойдет своими ножками. Спасибо, Америка, за сына и мужа», — написала в микроблоге Оксана Ряска.

Пост она сопроводила снимком, на котором предстала с сыном на руках. Малыш появился на свет в июле. Так что, на фото ему, скорее всего, пара месяцев.

Напомним, Оксана Ряска долго держала в секрете новость о своем материнстве. Она сообщила о том, что стала мамой, под занавес 2021 года.

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