«Мой мужчина мечты»: Оксана Ряска из «Дома-2» тает от любви и нежности к маленькому сыну

Экс-участница реалити-шоу Оксана Ряска рассекретила первенца, спустя несколько месяцев после его появления на свет.

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска сразу после того, как покинула проект, уехала жить в Америку.

В США Оксана Ряска встретила свою любовь и стала мамой. Сейчас экс-участница проекта вместе с маленьким сыном живет в Нью-Джерси.

В микроблоге Оксана Ряска поделилась снимком с сыном. В кадре счастливая мамочка держит младенца на руках и нежно целует его в щечку, тая от любви и нежности к маленькому наследнику.

«Мое чудо. Мой мужчина мечты. Вышла из душа и обнимашки. Наш Саймон, Сема», — подписала кадр в сторис микроблога Оксана Ряска.

На фото она просто светится счастьем.

Напомним, 32-летняя Оксана Ряска рассказала о том, что стала мамой мальчика, в канун Нового года.

Экс-участница «Дома-2» почти полгода хранила в секрете столь прекрасное событие. Она не сообщала подписчикам ни о беременности, ни о рождении сына. Малыш появился на свет 15 июля 2021 года.

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