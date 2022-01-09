«Мой мужчина мечты»: Оксана Ряска из «Дома-2» тает от любви и нежности к маленькому сыну

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска сразу после того, как покинула проект, уехала жить в Америку.
В США Оксана Ряска встретила свою любовь и стала мамой. Сейчас экс-участница проекта вместе с маленьким сыном живет в Нью-Джерси.
В микроблоге Оксана Ряска поделилась снимком с сыном. В кадре счастливая мамочка держит младенца на руках и нежно целует его в щечку, тая от любви и нежности к маленькому наследнику.
«Мое чудо. Мой мужчина мечты. Вышла из душа и обнимашки. Наш Саймон, Сема», — подписала кадр в сторис микроблога Оксана Ряска.
На фото она просто светится счастьем.
Напомним, 32-летняя Оксана Ряска рассказала о том, что стала мамой мальчика, в канун Нового года.
Экс-участница «Дома-2» почти полгода хранила в секрете столь прекрасное событие. Она не сообщала подписчикам ни о беременности, ни о рождении сына. Малыш появился на свет 15 июля 2021 года.
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