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Смешинка в родовом гнезде! Забавные пляски Пугачевой в трико развеселили хохочущих двойняшек Гарри и Лизу

Примадонна лихо отплясывала с восьмилетней дочкой Лизой.

Смешинка в родовом гнезде! Забавные пляски Пугачевой в трико развеселили хохочущих двойняшек Гарри и Лизу
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Новогодние каникулы в семье Аллы Пугачевой прошли с лоском, помпой и шиком. Сначала Примадонна закатила пирушку, собрав в подмосковном замке в деревне Грязь весь столичный бомонд, а потом двойняшки Гарри и Лиза поздравили поклонников с Рождеством. Вот только приглашать именитых гостей на этот раз певица не стала. Тем более, что шоумен Максим Галкин провел вечер в доме Иды Достман, спев дуэтом со Стасом Михайловым.

Несмотря на то что новогодние каникулы остались позади, веселье в доме Примадонны не стихает. Так, задорный смех детей был слышен во всех уголках особняка. Двойняшки Гарри и Лиза хохотали от души, воодушевившись плясками мамы Аллы. Примадонна в тонком трико и с взлохмаченным пучком из волос на голове зажгла с танцем «топтунов». Дети певицы были в полном восторге, Гарри так смеялся, что даже позабыл мелодию, которую играл на губной гармошке.

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