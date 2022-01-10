Лиза пошла вприсядку, а мама Алла устроила танец «топтунов»: сын Пугачевой раззадорил всю семью игрой на губной гармошке

Примадонна не смогла усидеть на месте, услышав такой зажигательный ритм.

Шоумен Максим Галкин в своем микроблоге поделился свежими домашними кадрами, подловив, как его восьмилетний сын Гарри лихо наигрывал задорную мелодию на губной гармошке.

Услышав такой зажигательный ритм, Алла Пугачева просто не смогла усидеть на месте. Примадонна пустилась в пляс, исполнив танец «топтунов». А дочка певицы Лиза пошла вприсядку, не уступая именитой маме в артистизме.

Поклонники были рады увидеть Пугачеву в такой расслабленной домашней обстановке с самыми близкими. После пышных новогодних застолий певица решила немного прийти в себя и отойти от светской жизни. Даже Рождество она провела дома в тишине и спокойствии, пока Максим веселился в доме Иды Достман.

«Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!» — отметил шоумен.

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