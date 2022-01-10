Ломтики сала, колбасы и соленые огурчики: чем подруга Пугачевой угощала чету Михайловых, Галкина, Юдашкину и Судзиловскую на Рождество

Алла Пугачева пропустила пирушку в доме близкой подруги Иды Достман. При этом певица отпустила мужа шоумена Максима Галкина на рождественскую вечеринку, на которой присутствовал весь свет столичного бомонда.

Марина Юдашкина, Олеся Судзиловская в компании виновницы торжества веселились на банкете под живое пение Стаса Михайлова. Позже гости услышали дуэт артиста с Максимом Галкиным. Сам шоумен с юмором подметил, что был не прочь засветиться на подпевках у звездного исполнителя.

В своем микроблоге жена модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — поделилась свежими кадрами с рождественского вечера, показав, чем близкая подруга Примадонны почивала гостей в своем доме.

Ида Достман накрыла на Рождество шикарный стол: сначала подавались легкие закуски — малина, клубника, мандарины, дольки ананаса, несколько видов варенья, за ними следовали деликатесы посерьезней — ломтики сала, колбасы с хрустящим хлебом, соленья — помидоры и огурчики, зелень, грибочки и лучок. Все веселились от души, пробуя утонченные домашние яства. Ну а после сытного ужина гости отплясывали под песни Стаса Михайлова.

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