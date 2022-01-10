Закусили деликатесами и прочистили горло! Галкин щегольнул живым пением на пирушке к восторгу Юдашкиной

Муж Примадонны схватился за микрофон, устроив сольный мини-концерт на пирушке у Иды Достман.

Алла Пугачева рождественскую вечеринку в доме Иды Достман, к удивлению многих поклонников, пропустила. Зато шоумен Максим Галкин веселился на пирушке за двоих. После дегустации легких закусок с деликатесами муж Примадонны схватился за микрофон, устроив сольный мини-концерт перед столичным бомондом.

Жена именитого модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — снимала на камеру смартфона все происходящее на банкете. Рядом с Галкиным был замечен и Стас Михайлов, который с удовольствием наслаждался живым пением ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале.

Судя по всему, Максима Галкина не смутил тот факт, что на празднике он был в гордом одиночестве, без своей второй половинки. Детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу — на тусовку со взрослыми тоже не позвали.

«Луч солнца золотого

Туч скрыла пелена.

И между нами снова

Вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное,

Знаю, счастье нас с тобой ждет.

Ночь пройдет, пройдет пора ненастная,

Солнце взойдет!

Солнце взойдет!» — задушевно тянул Галкин, стараясь дотянуться до вокала Муслима Магомаева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!