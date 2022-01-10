«Фантастическая жена кутюрье»: Юдашкина в брюках в облипку повеселилась на банкете с женой Михайлова и Судзиловской

Селебрити продолжают делиться в Instagram свежими фотоотчетами с прошедших новогодних праздников. Так, к примеру, жена именитого певца Стаса Михайлова — Инна — поделилась в микроблоге рождественскими кадрами. Праздник она провела в компании Олеси Судзиловской и Марины Юдашкиной на банкете близкой подруги Аллы Пугачевой — Иды Достман. А вот самой Примадонны на вечере не было.

Кстати, на вечеринке жена именитого кутюрье Валентина Юдашкина предстала в домашнем аутфите, от дизайнерского платья Марина отказалась. Они отдала предпочтение белоснежным брюкам в облипку и джемперу с вышитыми оленятами и снежинками. Свои роскошные блестящие белокурые локоны жена модельера оставила распущенными.

«Фантастическая жена кутюрье», «Валентин может гордиться своей красавицей-женой», «Не уступает в элегантности Инне Михайловой», «Утонченная леди, пусть и не в платье», «Залюбовались красотой и грацией», — пишут фолловеры.

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