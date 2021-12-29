«Анечка без ультра-си»: Плющенко потребовал провести прокат между Туктамышевой и Щербаковой

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, Щербакова сейчас совсем не в форме.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на YouTube-канале evgeniplushenkotzar videos заявил, что между фигуристками Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой необходимо провести контрольный прокат за право выступить на Олимпиаде в китайском Пекине. Он вспомнил события недавнего чемпионата страны.

«Лиза сделала два 3,5 акселя — сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка на тройном лутце — тройном риттбергере тоже была». Евгений Плющенко

Как заметил Евгений Плющенко, Анна Щербакова на данный момент вообще находится не в лучшей форме. На тренировках, к примеру, не делает четверные прыжки. По уверению Плющенко, еще не точно, кто поедет на Олимпиаду третьим номером.

Напомним, что в жизни самого Евгения Плющенко во время его профессиональной карьеры был контрольный прокат. Он смог обыграть ставшего чемпионом страны Максима Ковтуна и поехал в Сочи. Правда, там из-за травмы снялся с соревнований.

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