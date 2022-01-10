«Очевидно, что сейчас она находится под чьим-то влиянием»: Борис Щербаков – о Марии Шукшиной

Как отметил актер, он позвонит и серьезно поговорит с актрисой, которая выступает против вакцинации от коронавируса.

Актер Борис Щербаков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» негативно отозвался о своей коллеге и подруге актрисе Марии Шукшиной, которая является антиваксершей.

«Очевидно, что она сейчас находится под чьим-то влиянием. Под очень серьезным. Это очевидно. Потому что сама она умная девочка. Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю с ней». Борис Щербаков

Как отметил Борис Щербаков, он сделает все возможное, чтобы повлиять на актрису «в другую сторону».

«На моем примере она, может, поменяет свое мнение. Я считаю, что надо обязательно вакцинироваться», — заявил Борис Щербаков.

Напомним, что Мария Шукшина выступает резко против насильственной вакцинации от коронавируса. Она не раз об этом открыто говорила в соцсетях.

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