Мексиканские страсти: Ивлеева в купальнике со стрингами повернулась упругим тылом к камере

Звезда Интернета отдыхает с мамой и братом на родине майя.

Телеведущая, блогер Настя Ивлеева, как и много других звезд, улетела в теплые края на все новогодние каникулы. Звезда взяла с собой маму и брата, а также компанию ей составил давний товарищ Эльдар Джарахов.

Не забывает красотка постить снимки в бикини. Она призналась, что с собой взяла очень много разных купальников, а значит подписчиков ждет целая галерея снимков из жаркой Мексики.

Ивлеева не заставила долго ждать: новое фото в купальнике уже появилось в ленте. Красотка позировала стоя вполоборота к камере, и ее упругий тыл в стрингах оказался центром композиции.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!