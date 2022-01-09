«Так вот в кого такая лучезарная чикуля!»: Настя Ивлеева показала маму, копией которой является

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева представила подписчикам своих близких людей – родительницу и брата.

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева во время новогодних каникул отправилась в путешествие по Мексике. Компанию звезде составили ее мама и брат.

Вместе с ними Настя Ивлеева запечатлелась на фото, которое разместила в микроблоге.

«Четыре года назад я была тут с «Решкой» и никогда бы не подумала, что смогу пройтись в будущем по этим местам со своей семьей! Ура! Это случилось! Теперь мы вместе путешествуем! Знакомьтесь: мама Наташа и брат Толя. Эх, даже не верится…», — подписала снимок в микроблоге Настя Ивлеева.

От зорких глаз подписчиков не укрылось, что Настя Ивлеева – просто копия своей мамы. Родительница звезды тоже блондинка с тонкими чертами лица.

«Какие вы тут счастливые! Тоже планирую в следующее путешествие с семьей отправиться!», «Так вот в кого такая лучезарная чикуля», «Мама Наташа – краш», «Ого! Как вы с мамой похожи!» — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.