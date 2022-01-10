На одно лицо, и будто ровесницы: жена Стаса Михайлова с дочкой Евой предстали в одинаковых белоснежных ушанках

Инна Михайлова и Ева Канчельскис одинаково красивы и свежи.

Красавица-жена Стаса Михайлова Инна в свои 48 лет выглядит невероятно молодо. «Мисс Кировоград-1990» покорила многих поклонников своим цветущим видом, а на каникулах и вовсе заставила фолловеров сомневаться в цифрах в своем паспорте.

Жена музыканта нарядилась на прогулку в пышную белоснежную ушанку, точь-в-точь как у ее старшей дочки, 22-летней Евы Канчельскис.

Обе красавицы позировали для памятного фото, и многим было сложно отличить, где тут мама, а где дочь. Они оказались на одно лицо и внешне будто ровесницы.

Помимо Евы, у Инны Михайловой есть старший сын Андрей от футболиста Андрея Канчельскиса, а также совместные с музыкантом дочки Иванна и Мария.

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