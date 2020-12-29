Ева Канчельскис оторвалась на концерте своего возлюбленного Анатолия Цоя

Падчерица музыканта Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в сторис Instagram разместила видеозапись с концерта своего возлюбленного певца Анатолия Цоя. На кадрах музыкант исполняет со сцены свои главные хиты, а зрители ему аплодируют. При этом певец буквально не сводит глаз со своей возлюбленной, которая находится в зале.

«Поздравляю с концертом. Было круто», — подписала запись довольная девушка.

Отметим, что Ева Канчельскис и Анатолий Цой не афишируют свой роман. При этом известно, что их отношения начались с того, как исполнитель пригласил падчерицу Михайлова сняться в своем клипе «Одеяльная». В нем, кстати, есть несколько откровенных сцен. Девушка, в частности, снялась в ванной и в постели с музыкантом.

Добавим, что мать Евы, а также ее звездный отчим одобрили выбор. Возлюбленного она уже представила самым близким людям. А вот реакция на роман с Анатолием Цоем отца Евы, футболиста Андрея Канчельскиса, пока не известна.

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