Один чародей, другой фокусник: Рудковская показала, как нарядные сыновья Плющенко выбирают волшебные палочки

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко в их особняке на Рублевке сказочное новогоднее настроение сохраняется. В Святки звездная мама перевоплотила мальчиков Сашу и Арсения в костюмы волшебников и устраивает им целые квесты.

На сей раз Саша Плющенко предстал фокусником в шляпе, а малыш Арсений – чародеем в бирюзовой мантии. Рудковская подловила детей, выбирающих волшебные палочки в украшенных по-сказочному интерьерах.

Атмосфера таинства захватила подписчиков под видео, они принялись комментировать ролик и восторгаться увиденным: «Солнышки», «Волшебники», «Очень красивое, сказочное видео», «Арсюша ангелочек!!! Сашенька старший братик и защитник», «Очень милые, чудесные дети. Два блондина, два брата, два волшебника».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!