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«Воскресное утро»: Саша Плющенко показал, как проводит выходной

Гном Гномыч поделился с фанатами видеороликом.

«Воскресное утро»: Саша Плющенко показал, как проводит выходной
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Саша Плющенко принимает участие в шоу «Лебединое озеро», постановщиком которого является его отец Евгений Плющенко. Зрители смогут его увидеть на ВТБ-Арене с 30 декабря. В своем Instagram Гном Гномыч показал фрагмент своего выступления.

«Воскресное утро, репетируем наше новогоднее шоу «Лебединое озеро», — подписал видеоролик  Плющенко.

Фанаты похвалили его за старания.

«Очень красиво! Молодчина!», — писали пользователи Сети.

Вместе с Сашей участие в постановке примет еще одна юная звездочка фигурного катания – София Сарновская, которая также занимается в школе Плющенко. Также в программе задействованы Елена Ильиных, Аделина Сотникова и другие звезды фигурного катания.

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