Узелок развязался: Каменских на пляже засветила декольте, когда стала прятать прелести

Певица Настя Каменских улетела отдыхать с мужем в Майами. Каждый день красотки проходит весело и празднично, не забывает звезда и о кадрах в бикини, которыми давно снискала популярность у поклонников.
Очередная порция фото в купальнике не заставила себя долго ждать. На этот раз красотка предстала в голубом комплекте с принтом тай-дай.
«В моей естественной среде обитания», — подписала кадры жгучая красотка.
Лиф бикини скрывался под пляжной накидкой на завязках, концы которой стали развязываться. И от греха подальше Каменских решила сделать узелок, чтобы спрятать прелести.
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