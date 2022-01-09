Узелок развязался: Каменских на пляже засветила декольте, когда стала прятать прелести

Звезда в бикини решила завязать купальник от греха подальше.

Певица Настя Каменских улетела отдыхать с мужем в Майами. Каждый день красотки проходит весело и празднично, не забывает звезда и о кадрах в бикини, которыми давно снискала популярность у поклонников.

Очередная порция фото в купальнике не заставила себя долго ждать. На этот раз красотка предстала в голубом комплекте с принтом тай-дай.

«В моей естественной среде обитания», — подписала кадры жгучая красотка.

Лиф бикини скрывался под пляжной накидкой на завязках, концы которой стали развязываться. И от греха подальше Каменских решила сделать узелок, чтобы спрятать прелести.

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