Капельки скользят по телу: мокрая Каролина Севастьянова в мини-бикини красиво позировала на пляже

Продолжительным выдался отпуск гимнастки, олимпийской чемпионки Каролины Севастьяновой – он у нее перетек из прошлого года в новый. И еще до главной ночи декабря красотка успела как следует загореть.

А отдыхает Севастьянова на острове миллионеров Сен-Бартелеми, который расположен на Карибском море. Здесь длинноногая красавица может делать все, что заблагорассудится.

Вот она уже красиво возлегла на песочке в мини-бикини после заплыва – капли стекают по ее загорелым телесам, а сама Каролина эффектно тянет ножку, демонстрируя роскошные формы.

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