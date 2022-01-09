Стало плохо в Рождество, пришлось даже вызвать скорую: как сейчас чувствует себя 74-летняя Татьяна Тарасова

На новогодних каникулах заслуженный тренер России снова взволновала поклонников тревожными новостями.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, 74-летняя Татьяна Тарасова в Рождество снова заставила близких и поклонников волноваться. Стало известно, что к ней приезжала «скорая», пациентка жаловалась на острые боли в животе и голове.

Помощь врачей Татьяна Анатольевна получила на дому, госпитализация не потребовалась, сообщал «Пятый канал». Накануне журналисты поинтересовались у прославленного деятеля, как у нее самочувствие.

«Нормально», — поведала по телефону Тарасова. И подчеркнула, что больше ничего не скажет.

Из-за плохого самочувствия Татьяна Тарасова пропустила финал «Ледникового периода», неизменным членом жюри которого является на протяжении многих лет. В декабре тренер была госпитализирована и получала помощь врачей в больнице.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!