«Сейчас она дома»: Илья Авербух поделился подробностями здоровья Татьяны Тарасовой

Фигурист отметил, что постоянно был на связи с членом жюри проекта «Ледниковый период».

Основатель шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой.

Муж актрисы Лизы Арзамасовой буквально не отходил от звезды фигурного катания, когда Татьяна Тарасова заболела.

«С Татьяной Анатольевной Тарасовой постоянно на связи. Как только завершились съемки «Ледникового периода», я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас она дома, и состояние ее стабильно хорошее», – сообщил Авербух starhit.ru.

«Для меня было потрясением то, что в финале Вас не было с нами! Все эти годы мы всегда были вместе и я уверен, что без Вас «Ледниковый период» не был бы полноценным, не имел бы ту значимость, к которой он пришел. Татьяна Анатольевна, Вы стержень нашего проекта, его камертон!», – обратился к тренеру Авербух в своем микроблоге.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова захотела помочь фигуристам из Казахстана. Глава ФФККР заявила, что не оставит в беде спортсменов, в чьей стране ввели режим ЧП.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.