Рука так и тянется: Волочкова в купальнике с хлипкой шнуровкой на груди потешила фантазию нового бойфренда на Мальдивах

Балерина наслаждается отпуском в компании мускулистого избранника, которого нашла на «Давай поженимся!».

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах в обществе нового бойфренда. Его зовут Сергей, подробно о нем мы рассказывали ранее. Познакомились банщик и балерина на «Давай поженимся!», куда Волочкова пришла как звездная сваха.

Анастасия Волочкова не скрывает – от нового возлюбленного она в восторге. Галантный ухажер красиво фотографирует и снимает ее, обходителен и чуть ли не на руках носит.

Балерина регулярно показывает, как проходит ее отдых на Мальдивах. И новые кадры запечатлели обмен любезностями между влюбленными. Анастасия в черном купальнике с хлипкой шнуровкой в районе груди пококетничала с Сергеем, и тот, от разыгравшегося воображения, даже потянулся к ее декольте – то ли поправить, то ли прикоснуться.

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