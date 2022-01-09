«Вода теплая»: Катерина Шпица в мини-бикини блеснула точеной фигуркой на фоне Карибского моря

На изящных формах красавицы-актрисы новогодние праздники совсем не отразились.

Пока у многих звезд отдых подходит к концу, у кого-то он только начинается. Ксения Бородина собрала чемоданы и готовится покинуть Мальдивы, а вот актриса Катерина Шпица только прилетела в Пунта-Кану и предвкушает отпуск.

Первым делом по прилете и заселении Шпица поспешила на пляж. Девушка надела мини-бикини и блеснула точеной фигуркой, которой после застольных праздников едва ли кто-то может так открыто щеголять.

«Мы в Доминикане. Ветрено, шляпы летают! Но вода теплая. На местное время перестроились без сложностей. Разница с Москвой минус 7 часов. Отдых у меня будет, конечно, не совсем отдыхом, потому что я готовлюсь к сессии. Но все равно очень хорошо вдохнуть немного лета», — написала красотка.

Кстати, отпуск только-только начался и у другой звезды, труженицы Ольги Бузовой. Она работала все каникулы и лишь к финалу праздничных дней улетела отдыхать в Куршевель.

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