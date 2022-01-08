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«Я хорошая дочка»: Бузова проплатила маме отдых в Мексике, а отцу — в «шикарном» загородном отеле

Звезда привыкла баловать своих родных дорогостоящими подарками.

«Я хорошая дочка»: Бузова проплатила маме отдых в Мексике, а отцу — в «шикарном» загородном отеле
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

На новогодние каникулы Ольга Бузова улетела в Куршевель. Там звезда успешно покоряет горные склоны под присмотром инструктора-чемпиона. Но не забыла певица обеспечить отпуск и своим родным.

Поющая телеведущая похвасталась, что маму она отправила на пляж в Мексику. А отец звезды отдыхает в «шикарном» загородном отеле.

«Получается, я хорошая дочка», — похвалила себя певица.

Ольга Бузова похвасталась, что проплатила родителям отдых на каникулах. Фото: instagram.com/buzova86/

Родители певицы давно в разводе, поэтому они отдыхают вместе. И то, что Бузова-старшая не скупится на дорогостоящие подарки своим маме, папе и сестре, известно давно.

Ольга Бузова похвасталась, что проплатила родителям отдых на каникулах. Фото: instagram.com/buzova86/

К слову, по соседству от Бузовой в Куршевеле отдыхает другая российская знаменитость – телеведущая Ксения Собчак. Она улетела во французские Альпы с пятилетним сыном Платоном, который уверенно стоит на горных лыжах.

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