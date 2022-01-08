Остров, где все можно: Каролина Севастьянова в одном лифе от бикини подразнилась прелестями на пляже

Красотка отдыхает на карибском острове Сен-Бартелеми, куда слетаются миллионеры.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова с прошлого года наслаждается летом, морем и солнцем на гостеприимном и фешенебельном острове Сен-Бартелеми, куда любят летать миллионеры.

На новых кадрах, которые опубликовала одна из самых сексуальных спортсменок современности, Севастьянова, Каролина позирует в пестром лифе от бикини. Снимая себя на селфи, красотка засветила пышные прелести в купальнике, подразнившись ими с нужного ракурса.

Напомним, что Каролина Севастьянова выиграла Олимпиад-2012 в командном многоборье. Достигнув заветной цели, красотка завершила карьеру в том же году.

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