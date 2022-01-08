Больше не Виндзоры?: Елизавета II исключила принца Гарри и Меган Маркл из своего слайд-шоу

После переезда герцога Сассекского в США, его отношения с бабушкой не могут стать прежними.

Стало известно, что королева Елизавета II не внесла фотографии Меган Маркл и принца Гарри в традиционное слайд-шоу в этом году.

Отметим, что королева каждый год подводит итоги прошедшего года при помощи памятных моментов, запечатленных на фото.

На снимках за 2021 год британская знаменитость собрала множество родственников на снимках. И даже любимые питомцы корги попали в слайд-шоу. Однако внук Гарри и его жена Меган Маркл с детьми остались забытыми королевой.

Несмотря на слова герцога Сассекского о сохранении теплых взаимоотношений с бабушкой, жители Великобритании посчитали подозрительным отсутствие семьи принца Гарри на фото Елизаветы II.

В официальном аккаунте королевской семьи в Instagram опубликовали слайд-шоу с подписью:

«Размышляя о 2021 годе, мы желаем всем нашим подписчикам счастливого и здорового 2022 года».

Напомним, что отец принца Гарри, наоборот, пошел на сближение с сыном. В своем эссе о важности улучшения экологии принц Чарльз отметил достижения наследника в деле международной важности.

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