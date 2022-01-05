Принц Чарльз сделал примирительный жест в сторону принца Гарри

Наследник английского престола принц Чарльз сделал шаг к примирению со своим младшим сыном – принцем Гарри. Отец отбывшего в США знаменитости написал эссе, где похвалил мужа Меган Маркл.

Сын Елизаветы II посвятил свое эссе проблемам экологии и климатических изменений. Принц Уэльский поблагодарил своих сыновей за помощь в улучшении экологии.

«Как отец я горжусь тем, что мои сыновья осознали эту угрозу», – отметил принц Чарльз.

Особенно королевский наследник выделил принца Гарри.

«А мой младший сын Гарри всегда страстно подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность», – передает слова принца Чарльза Newsweek.

Общественность посчитала слова принца Уэльского шагом к применению с покинувшим Великобританию принцем Гарри.

Отметим, отношения между отцом и сыном испортились после переезда принца Гарри с женой в США и их интервью Опре Уинфри.

Напомним, ранее стало известно о судьбе герцога Йорского Эндрю. Сын королевы Елизаветы II может остаться без титула, если признают его интимную связь с 17-летней.

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