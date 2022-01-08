«По-моему, нам идет!»: Авербух и Арзамасова в тюбетейках появились на улице Ташкента

На Рождество фигурист Илья Авербух с женой Елизаветой Арзамасовой улетели в Узбекистан. Здесь звезды успели покататься на горных лыжах, а также прогулялись по Ташкенту в тюбетейках.

Как это было, в своем микроблоге показала Елизавета Арзамасова. Она призналась, что впервые встала на горные лыжи, и ей очень понравилось. А про национальный головной убор узбеков поразмышляла и в целом о местной атмосфере написала:

«По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!», — подписала теплое фото актриса.

Многие звезды на каникулы уехали из страны. Например, Ксения Бородина отдала предпочтение релаксу на Мальдивах, а Ольга Орлова покоряет Антарктиду.

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