Спортсмены готовы лететь: Татьяна Тарасова заявила, что поможет казахстанским фигуристам

Фигуристы сборной Казахстана хотят тренироваться в России из-за чрезвычайного положения в своей стране. Глава ФФККР и тренер Татьяна Тарасова отметили, что не оставят их без помощи.

Начало 2022 года стало сложным для Казахстана. Недавно там начались митинги. Режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана. О сложившейся ситуации высказались многие звезды, которые там родились: Димаш Кудайбергенов, Лера Кудрявцева и другие известные персоны.

Они переживают за судьбу страны и народа. Как оказалось, казахстанские фигуристы уже задумались над тем, чтобы приехать в Россию.

Некоторые спортсмены переживают, что у них нет возможности тренироваться. А впереди их ждут соревнования, в которым нужно готовиться. Тренер казахстанской национальной команды по фигурному катанию Сергей Воронов отметил, что у него все подготовлено и есть определенные договоренности.

«Вполне возможно, что приедем тренироваться и готовиться к чемпионату Четырех континентов в Россию, этот вариант тоже обсуждается. У меня есть личная договоренность», — пояснил Воронов.

Он отметил, что аэропорты закрыты, поэтому пока покинуть страну нет возможности. При этом спортсмены надеются, что все разрешится в ближайшие дни. Пока они не голодают, подчеркнул тренер.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что они готовы оказать помощь казахским спортсменам. При этом пока подобного запроса в ФФККР не поступало. Не оставит в беде казахстанских фигуристов и Татьяна Тарасова.

«Денис Тен (казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады-2014, трагически погиб в 2018 году, — Прим. ред.) работал на нашем льду — это был его каток, его тренер. Он был наш. Мы готовы помочь, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы», — отметила тренер.

Тарасова отметила, что они смогут обратиться в школу фигурного катания ЦСКА и там тренироваться.

Материал подготовлен на основе информации ТАСС и РИА Новости.

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