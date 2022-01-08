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Филипп Киркоров рассказал о тусовках Ксении Бородиной в Москве

Певец высказался о выступлениях телеведущей в «Ледниковом периоде».

Филипп Киркоров рассказал о тусовках Ксении Бородиной в Москве
Филипп Киркоров и Алексей Ягудин в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

На Первом канале стартовал финал популярного проекта «Ледниковый период». В жюри в этот раз вошел поп-король Филипп Киркоров. Комментируя выступление Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева, певец подчеркнул, что ведущая «Дома-2» действительно много времени проводила на льду.

«Ксения – активный житель светской Москвы. Я тебя действительно нигде не вижу в последнее время. И это ж надо было положить на алтарь искусства – все: свободное время, личную жизнь, все твои тусовки. Молодец!», — отметил Киркоров.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

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