«У нас уже пару раз что-то украли»: Оксана Самойлова пожаловалась на отдых в Мексике

Супруга рэпера Джигана рассказала, что им не удалось избежать приключений.

Оксана Самойлова пожаловалась на отдых в Мексике. Жена рэпера Джигана поделилась фотографией в своем микроблоге, где они всей семьей в красных купальниках сидят у бассейна. Модель похвалила виллу, где они проводят отпуск, и оценила природу страны ацтеков. Однако Самойлова призналась, что не все так гладко.

«У нас уже пару раз что-то украли по мелочи, первые 4 дня дети блевали по очереди привыкая к местным микроорганизмам, есть такос и буритос 24/7 сложновато, слишком много автоматов вокруг. Ко всему вышеперечисленному мы за эти дни уже приспособились, поэтому отдыхаем шикарно», — поделилась модель в своем Instagram.

В 2021 году Оксана Самойлова и Джиган отметили десятую годовщину свадьбы. Юбилей отношений пара отметила в Париже, где рэпер преподнес супруге кольцо с бриллиантом. Пара воспитывает четверых детей: 10-летнюю Ариелу, 7-летнюю Лею, 4-летнюю Майю и годовалого Давида.

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