«Как красиво у нас»: Оксана Самойлова вместе с семьей нарядили елку к Новому году

Среди последних Stories личного микроблога Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала домашние хлопоты возле зеленого новогоднего дерева.
Самойлова всегда наряжает елку к зимним праздникам только с семьей без дизайнеров. А вот декорации для дома Оксана заказывает у профессионалов. Композиции в виде подарков и сказочных игрушек бизнесвумен разместила в гостиной загородного дома.
Оксана с братом, мамой, мужем и детьми установили елку, макушка которой доставала до потолка.
«Вай! Как красиво у нас», – похвасталась Самойлова.
Семья бизнес-леди использовала гирлянду с теплым золотистым светом. Также жена Джигана предпочла крупные алые цветы и белоснежную мишуру на елке.
Самойлова показала, как дети по очереди помогали родителям с елкой. А кто-то из родственников уже успел примерить на себя образы Деда Мороза и Снегурочки.
Напомним, ранее Оксана Самойлова показала новогодний декор для своего загородного дома. Знаменитость поставила свечи и стеклянные шары с игрушками. А также модель развесила еловые ветки на лестнице.
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