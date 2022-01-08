Джиган взял на руки Самойлову у пирамид майя в Мексике, «распугав» всех туристов

Модель и рэпер проводят время вместе с детьми в отпуске.

Модель Оксана Самойлова в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена со своим мужем рэпером Джиганом. Музыкант держит жену на руках на фоне пирамид майя в Мексике, где звезды проводят отпуск вместе с детьми.

«Я не знаю, как нам это удалось, но на этой фотке не зафотошоплено ни одного человека. Днем в разгар туристического сезона народу было много, но когда мы решили сфоткаться — они все исчезли». Оксана Самойлова

Как заметила Оксана Самойлова, пирамиды майя — загадочные и величественные. Они появились в седьмом веке до нашей эры. По словам Самойловой, она уже давно кайфует от всего древнего и от путешествий. Она рада, что может делиться эмоциями со своей семьей.

Напомним, что у Джигана и Оксаны Самойловой четверо общих детей. Трое дочерей и сын.

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