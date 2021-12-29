«Вся история уже рассказана»: Анна Кошмал оценила вероятность продолжения съемок «Сватов»

По словам актрисы, особенно душераздирающими получились шестая и седьмая серии.

Актриса Анна Кошмал в интервью на украинском канале «1+1» в программе «Твой день» оценила вероятность съемок сериала «Сваты-8».

«После завершения съемок «Сватов» было очень много слез. Мы понимали, что разлучаемся со всеми актерами надолго. Я думаю, что продолжения «Сватов» не будет. Вся история уже рассказана. Хотя загадывать я, конечно, не буду». Анна Кошмал

Как отметила Анна Кошмал, ее героиня Женя Ковалева сильно повзрослела за годы, пока сериал не снимался. «Она стала взрослой. Режиссеру захотелось показать ее такой. Я училась в Киевской эстрадно-цирковой академии, поэтому я неплохо пою. Пела и в сериале. Особенно душераздирающими получились шестая и седьмая серии. Там плакали все. Там столько любви, добра. Я не могу даже передать все эмоции», — заявила украинская актриса.

Напомним, что седьмой сезон «Сватов» показывают в эти дни на канале «Россия 1». В картине всего девять серий.

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