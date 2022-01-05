«Не навредим нашему единству»: Димаш Кудайберген отреагировал на события в Казахстане

Певец обратился к своим согражданам в связи с митингами.

Исполнитель Димаш Кудайберген обеспокоен ситуацией в родном Казахстане. Поэтому певец опубликовал в личном микроблоге свое видение урегулирования конфликта.

Кудайберген призвал население Казахстана не вынуждать власть прибегать к силовым мерам. А государство в свою очередь, по мнению исполнителя, должно улучшить качество жизни в стране.

«Цены и расходы растут, и это трудно для населения. Народ устал. Поэтому необходимо принимать системные и конкретные меры по повышению уровня жизни. Единственное, братья, давайте не навредим нашему единству, пытаясь залатать дыры», – обратился певец к властям и гражданам Казахстана.

«Гуляя по улице, слыша, что происходит в стране, – волнуюсь. Место рождения, моя страна мне всегда дороги – я со своим народом. Самое главное для всех нас – единство, благополучие народа, правильность социального положения каждого гражданина страны», – добавил Кудайберген.

К слову, жители Казахстана обратились к стендаперу Нурлану Сабурову, комику Азамату Мусагалиеву и рэперу Скриптониту за поддержкой и комментариями по поводу митингующих. Однако знаменитости никак не отреагировали на это.

Вечером в среду, 5 января, стало известно, что на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

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