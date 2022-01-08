Только «вишенки» торчат: Рудова сняла с себя всю одежду и осталась в одном тонком белье

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова не полетела в отпуск на нынешние новогодние праздники. Девушка неожиданно для поклонников отметила наступивший год в компании Ольги Бузовой, но осталась дома, в то время как ее напарница уехала в Куршевель.

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Дома Рудова не скучает. Девушка уже побывала на премьере фильма со своим участием, встретилась с подругами, а теперь к концу праздников решила оценить свои пропорции относительно лишних объемов после застолий.

Сняв с себя всю одежду, красотка Рудова осталась в одном нижнем белье, тонкая материя которого подчеркнула напрягшиеся «вишенки» груди. Красотка покрутилась перед зеркалом, запечатлела себя на видео и поделилась с подписчиками.

Судя по точеным рельефам, Рудовой не о чем переживать – проблема с лишними объемами после недельного отдыха и угощений обошла ее стороной.

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